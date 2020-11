Chris Froome krijgt Vuelta-trofee voor laatste wedstrijd in Britse loondienst: “Ik had gehoopt hier al beter te zijn”

Chris Froome (Ineos Grenadiers) is zondagmiddag voor de start van de slotrit van de 75e Ronde van Spanje gehuldigd als Vuelta-winnaar van 2011. “Dat is een heel speciale zege”, zei de Brit. “Toen ik het nieuws vorig jaar vernam, lag ik nog op intensieve zorgen na mijn val. Ik wist toen niet eens of ik ooit nog zou kunnen koersen.”

In juni vorig jaar kwam het bericht dat Froome werd aangeduid als eindwinnaar van de Vuelta 2011, waarin hij tweede werd. De Spanjaard Juan José Cobo werd zijn eindzege afgenomen wegens dopinggebruik. Op dat moment lag Froome nog in het ziekenhuis na zijn zware val tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Froome brak daarbij onder andere zijn dijbeen, elleboog en enkele ribben. Hij moest maandenlang revalideren.

“Bedankt aan de Vuelta dat ik vandaag deze trofee in ontvangst mag nemen”, schreef de Brit op Twitter. “Ik hoorde voor het eerst van mijn eindzege in het ziekenhuis, toen ik niet wist of ik ooit nog zou kunnen koersen. Vandaag zal ik mijn eerste grote ronde uitrijden sinds die zware val. En ook al was ik nog niet op het verhoopte niveau waarvoor ik gewerkt had, toch ben ik trots dat ik deze stap al heb bereikt in mijn comeback om ooit weer de renner te zijn die ik wil zijn.”

Thank you to @lavuelta for giving me the opportunity to celebrate my 2011 win today. I first learnt about it while in ICU in June last year not knowing if I’d ever be able to compete again. pic.twitter.com/3Bamcg3q41 — Chris Froome (@chrisfroome) November 8, 2020

“Het was vreemd om toen in het ziekenhuis te horen dat ik gewonnen had”, liet hij verder optekenen door de Vuelta-organisatie. “Ik heb mooie herinneringen aan die koers. Het was de wedstrijd waarin ik mezelf ontdekte als ronderenner en als iemand die kon meestrijden voor het eindklassement. Het gaf me vertrouwen om daarna naar de Tour te trekken en een doel te maken van grote rondes. Ik hoop dat ik hier volgend jaar opnieuw sta, maar in betere doen.”