Drama voor Juventus: Ronaldo geblesseerd naar de kant, Oude Dame is slachtoffer van de ‘vloek’ van Lazio

Landskampioen Juventus heeft zondag 1-1 gelijkgespeeld bij Lazio op de zevende speeldag in de Serie A. De gelijkmaker van de Romeinen viel diep in de blessuretijd.

Lazio recupereerde spelmaker Luis Alberto tegen de Oude Dame na een positieve test op het coronavirus. Maar net als tegen Club Brugge en Zenit Sint-Petersburg in de Champions League ontbraken doelman Thomas Strakosha, middenvelder Lucas Leiva en goaltjesdief Ciro Immobile vanwege de quarantainemaatregel.

Juventus kwam op het kwartier op voorsprong. Juan Cuadrado zette voor, Cristiano Ronaldo duwde het leer in doel. De Portugees, die nadien nog de paal raakte, maakte zo zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen. Ronaldo werd een kwartier voor affluiten echter gewisseld met een pijnlijke enkel.

?? | Cristiano Ronaldo maakt z'n zesde van het seizoen in de Serie A! ??#LazioJuventus pic.twitter.com/07LQI4CRFd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 8, 2020

De Belgische Braziliaan Andreas Pereira mocht in de 77e minuut invallen bij Lazio. Hij zag hoe Felipe Caicedo in de 95e minuut de 1-1 lukte. De Ecuadoriaan rondde in de draai een fantastische dribbel van Correa af. Alweer zijn zesde doelpunt in de blessuretijd voor Lazio. Het begint stilaan een gewoonte te worden voor Caicedo.

?? | Waanzin! Caicedo met de gelijkmaker in het absolute slot van de wedstrijd! ??#LazioJuventus pic.twitter.com/ipoIHa9NAA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 8, 2020

De week van Lazio-spits Felipe Caicedo in doelpunten:



3-4 tegen Torino ?? 98e minuut

1-1 tegen Zenit ?? 82e minuut

1-1 tegen Juve ?? 94e minuut pic.twitter.com/wtCqrtXZyA — Willem Haak (@WillemHaak) November 8, 2020

In de stand is Juventus derde met 13 punten, op drie punten van leider AC Milan. De Rossoneri ontvangen later op de avond Hellas Verona. Lazio staat op de negende plaats met 11 punten.