Alexandria Ocasio-Cortez: ‘Democratische Partij mist essentiële vaardigheden’

In de laatste rechte lijn naar het Witte Huis trok ze aan een zeel met de Democratische Partij. Maar daags na de overwinning van Joe Biden haalt Alexandria Ocasio-Cortez opnieuw scherp uit naar De Democratische Partij. ‘Progressieve leden zijn niet jullie vijand.’

In een openhartig interview met The New York Times komt het herkozen congreslid Alexandria Ocasio-Cortez voor het eerst terug op de verdeeldheid tussen de gematigde en meer progressieve flanken binnen de Democratische Partij. ‘Partijleden die opkomen voor de ‘The Movement for Black Lives’, ‘The Green New Deal’ en voor algemene gezondheidszorg voor iedereen, worden nu met de vinger gewezen door sommige Democraten. Ze verwijten ons dat we te progressief en te links campagne hebben gevoerd en dat dat ons zetels heeft gekost in het Congres’, zegt Ocasio-Cortez.

‘AOC’ aanvaardt die kritiek niet. Volgens haar heeft een meer uitgesproken en activistische campagne van bepaalde partijleden net geholpen om Biden in het Witte Huis te krijgen. ‘Tal van activisten zorgden voor een grote opkomst in Detroit, Philadelphia en Georgia. Staten die Joe Biden op zak kon steken en hem mee in het zadel hebben geloodst. Progressieve partijleden zijn niet jullie vijand. ‘The Movement for Black Lives’ is niet jullie vijand. ‘The Green New Deal’ is niet jullie vijand. Gezondheidszorg voor iedereen is niet jullie vijand.’

Progressieve motor

‘De partij moet dieper in eigen boezem kijken’, vindt Ocasio-Cortez. ‘Als het aankomt op online campagne voeren, ontbreekt het de Democraten aan heel wat essentiële vaardigheden. Veel Democraten waren onvoldoende aanwezig online of vonden de juiste toon niet.’ Volgens Ocasio-Cortez is dat de ware reden waarom tal van Democraten hun zetel verloren in het Congres.

Het congreslid blijft finaal sceptisch over de Democratische Partij en de komende regering-Biden. ‘Hoe oprecht is de nu uitgestoken hand naar de verschillende gemeenschappen? Minderheidsgroepen en activisten worden graag verwelkomd om verkozen te geraken, maar eens het zover is, worden ze maar al te vaak en snel vergeten. Het is ook afwachten in welke mate de Democratische Partij de progressieve motor binnen hun partij permanent wil aanzwengelen. Zo niet zullen de Democraten sputteren richting een nieuwe nederlaag.’

Correctie. In een eerdere versie van dit artikel stond dat Alexandria Ocasio-Cortez het jongste congreslid ooit is. Afgelopen week werd de Republikein Madison Cawthron verkozen voor het Huis van Afgevaardigden. Met zijn 25 lentes wordt Cawthron zo het nieuwe jongste congreslid ooit.