België heeft niet langer hoogste besmettingsgraad in Europa

Dankzij de stilaan verbeterende besmettingscijfers is België niet langer het Europese land met het hoogste aantal coronagevallen per 100.000 inwoners. In Tsjechië en Luxemburg worden momenteel slechtere cijfers opgetekend, zo blijkt uit het dagelijkse rapport van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Begin deze week stond België nog helemaal bovenaan de ranglijst van Europese landen met de hoogste incidentie, met 1.633 gevallen per 100.000 inwoners de voorbije twee weken. Maar ondertussen is dat aantal teruggevallen naar 1.333, zo staat in het Sciensano-rapport.

Sinds enkele dagen ligt de incidentie weer hoger in Tsjechië (1.551 gevallen per 100.000 inwoners de voorbije twee weken) en intussen ook in Luxemburg (1.459). In het Groothertogdom gaat het in absolute aantallen wel maar om 8.955 besmettingen tijdens voorbije twee weken, tegen ruim 152.000 in België.

Ook in Slovenië en Liechtenstein ligt de incidentie momenteel hoger dan 1.000 per 100.000 inwoners. Helemaal onderaan de tabel staat Finland met een incidentie van 53.

De tabel geeft slechts een indicatie, want vergelijken tussen landen is moeilijk. Dat komt onder meer omdat ze verschillende teststrategieën hebben.