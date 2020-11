Amerikaanse krantenkoppen over hun nieuwe president

Joe Biden wordt na een lange verkiezingsslag de zesenveertigste president van de Verenigde Staten. Dit is hoe verschillende Amerikaanse kranten zondagochtend na het verdict berichten over hun nieuwe president.

The New York Times

The New York Times kopt ‘Biden Beats Trump’. NY Times schrijft ook dat ‘de race naar het Witte Huis na een recordopkomst van stemgerechtigden is beslecht. Een chaotische ambtstermijn eindigt met een zeldzaam verlies van een zittende president.’

The front page of The New York Times for Nov. 8, 2020 (late edition). pic.twitter.com/FkIAkbyE7b — The New York Times (@nytimes) November 8, 2020

Los Angeles Times

Aan de westkust van de Verenigde Staten opent Los Angeles Times met ‘Biden wins’. Met de ondertitel ‘Landmark ascent for Harris’ staat de krant, net als vele andere media, stil bij de historische mijlpaal die Kamala Harris bereikt. Zij wordt de eerste vrouwelijke vicepresident, met bovendien zwarte en Indiase roots.

Here's the front page of the Los Angeles Times for Sunday, November 8, 2020. pic.twitter.com/ZKRhT9jfmd — Los Angeles Times (@latimes) November 8, 2020

The Washington Post

‘Biden defeats Trump’, staat te lezen op de voorpagina van The Washington Post. The Post komt ook nog eens terug op de procedureslag die Donald Trump plant. Trump erkent zijn nederlaag nog steeds niet en wil de resultaten via de rechtbank aanvechten.

The front page of Sunday's Washington Post: "Biden defeats Trump" pic.twitter.com/txssLUjmak — The Washington Post (@washingtonpost) November 8, 2020

USA Today

De populaire krant USA Today kopt ‘Biden wins White House’. Verder schrijft de krant dat de overwinning van Joe Biden de natie een heel andere koers opstuurt, nadat vier jaar geleden met Donald Trump een van de meest onconventionele leiders in de Amerikaanse geschiedenis werd verkozen die de gevestigde politiek wakkerschudde.

A look at the front page of the special Saturday afternoon edition of USA TODAY. pic.twitter.com/QGzPnAqSdf — USA TODAY (@USATODAY) November 7, 2020

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal heiligt de dag des heren en lijkt geen geprinte zondagkrant uit te brengen. Op de voorpagina van hun website schrijft WSJ wel hoe Joe Biden de belofte maakt om het land te verenigen en een ‘einde te maken aan een grimmig tijdperk van demonisering’, zoals Biden in zijn overwinningsspeech zei.