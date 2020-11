Rode Duivels maken zich op voor laatste interlands van 2020: wat met Romelu Lukaku?

Maandag blazen de Rode Duivels verzamelen in het nationaal oefencentrum in Tubeke ter voorbereiding van de oefeninterland tegen Zwitserland (woensdag 11 november) en de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League tegen Engeland (zondag 15 november) en Denemarken (woensdag 18 november).

Vrijdag maakte bondscoach Roberto Martinez zijn 32-koppige selectie bekend. Nog geen 24 uur later mocht hij Eden Hazard van de lijst schrappen. Zaterdag meldde Real Madrid immers dat de aanvoerder van de Rode Duivels positief heeft getest op het coronavirus. Hij gaat dus in quarantaine en reist niet af naar België. Het was de eerste keer in bijna een jaar dat Eden Hazard bij de selectie zat en ook klaar leek om minuten te maken. Zijn voorlopig laatste cap dateert van november vorig jaar tegen Cyprus.

Leandro Trossard, eveneens opgeroepen, moet wellicht ook verstek laten gaan voor de komende interlands. Trossard ontbrak vrijdagavond in de competitiematch van zijn team Brighton & Hove Albion tegen Burnley (0-0). Hij sukkelt met een probleem aan de adductoren.

Het is nog afwachten of Romelu Lukaku, twijfelachtig met een blessure aan de adductoren, kan aantreden in de komende interlands. Maandag zal de medische staf in Tubeke uitmaken of de spits fit genoeg is om te spelen.

De 19-jarige Charles De Ketelaere is de enige debutant in de selectie. De Ketelaere werd net als Alexis Saelemaekers en Sebastiaan Bornauw zowel voor de Rode Duivels als de U21 geselecteerd. “De bedoeling is dat zij voor de oefeninterland tegen Zwitserland bij de Duivels blijven en nadien afzakken naar de beloften”, stelde Martinez.

Foto: BELGAIMAGE

In vergelijking met de groep die vorige maand 3 op 6 pakte uit de verplaatsingen naar Engeland (2-1) en IJsland (1-2), recupereert Martinez Thorgan Hazard, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen en Dries Mertens. Thomas Vermaelen is eveneens van de partij, nadat hij de vorige twee interlandperiodes miste wegens reisrestricties, opgelegd door de Japanse overheid.

Yannick Carrasco ontbreekt vanwege een dijblessure. De met een hamstringblessure sukkelende Timothy Castagne is er evenmin bij. Zinho Vanheusden is out met een zware knieblessure. Divock Origi en Adnan Januzaj werden dan weer gepasseerd.

België heeft in de Nations League zijn lot in eigen handen. De Rode Duivels voeren de stand in groep A aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland, dat nog in Denemarken en Engeland aantreedt, is puntenloos. De resterende wedstrijden van de Belgen worden in Leuven gespeeld omdat het Koning Boudewijnstadion niet beschikbaar is vanwege de avondklok in Brussel.