De regisseur Christopher Nolan vreest dat filmstudio’s de foute conclusies gaan trekken uit de box office van zijn film Tenet. Dat was de enige blockbuster die uitkwam toen de coronamaatregelen deze zomer werden versoepeld.

De film bracht 294 miljoen euro op. Dat is minder dan hij in een normaal jaar zou doen, maar het betekent ook dat hij bijna uit de kosten is. Een film moet twee keer zijn budget opbrengen om break-even te draaien, omdat de helft van de recette naar de bioscoop gaat.

Tenet kostte 172 miljoen. Nolan merkt op dat 294 miljoen veel meer is dan in een pandemie mogelijk werd geacht.

Maar hij vreest dat Tenet als excuus zal worden gebruikt om andere films niet in de bioscoop uit te brengen. ‘De filmbranche moet zich nu aanpassen aan nieuwe omstandigheden en zichzelf opnieuw opbouwen, zegt hij in de Los Angeles Times. ‘Het is oneerlijk om de prestaties van Tenet te toetsen aan de normen van 2019, een absoluut recordjaar voor de filmbranche.’

Nolan wil vooral niet dat de studio’s de bioscopen laten vallen. ‘Naar de bioscoop gaan, hoort bij het leven, zoals restaurants en zoveel dingen. Iedereen moet zich aanpassen aan een nieuwe realiteit.’