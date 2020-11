Man botst met hoge snelheid tegen verkeerseiland

Een bestuurder heeft zaterdagavond een ware ravage aangericht langs de Ieperstraat in Hooglede. Een 53-jarige man uit Hooglede botste met zijn Audi A6 tegen hoge snelheid op een verkeerseiland, ramde enkele bomen en een bestelwagen met aanhangwagen die langs de kant stond geparkeerd. Hij raakte daarbij zwaargewond.

‘Rond 20.30 uur hoorden we een luide knal’, vertelt een van de buurtbewoners. ‘De schade bleek enorm. De snelheid waarmee de bestuurder het verkeerseiland raakte, moet veel te hoog zijn geweest. Alle bomen zijn ontworteld, de brokstukken liggen overal rond en de aanhangwagen werd tegen een verlichtingspaal gekatapulteerd.’

De bestuurder reed met zijn Audi A6 op de Ieperstraat vanuit Sleihage richting Hooglede. Ter hoogte van de Akkerstraat merkte hij een verkeerseiland op het midden van de rijweg te laat op en ramde met hoge snelheid de bomen en twee lichtkegels. De 53-jarige Hoogledenaar vloog over het verkeerseiland en kwam enkele tientallen meters verder aan de rechterkant van de weg terecht tegen een aanhangwagen die was vastgemaakt aan een geparkeerde bestelwagen.

Foto: mrr

Positieve ademtest



De zwaargewonde bestuurder raakte gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Dat duurde bijna drie kwartier. De hulpdiensten dienden ter plaatse de eerste zorgen toe en brachten de man vervolgens naar het AZ Deltaziekenhuis in Rumbeke. De man legde een positieve ademtest af en werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Zijn passagier, de 20-jarige Gheorghe C., raakte lichtgewond.

Door het ongeval was de Ieperstraat enkele uren volledig afgesloten voor alle verkeer. Dat lokte de nodige kijklustigen, al dan niet met mondmasker, en de politie moest een perimeter instellen om ongeveer dertig personen op veilige afstand te houden en de hulpdiensten hun werk te laten doen.

Drone



De politie zette ook een drone in om vanuit de lucht extra beeldmateriaal te verzamelen die nuttig zijn voor de vaststellingen. De brandweer was nog een tijdlang in de weer om alle brokstukken te ruimen en de rijweg weer proper te maken.