Nina Derwael mag naar Japan: Kitakyushu vervangt Kopenhagen als gaststad voor het WK turnen in 2021

De vijftigste editie van het WK artistieke gymnastiek zal in 2021 plaatsvinden in Kitakyushu. De precieze data van het evenement worden binnenkort bekendgemaakt. Dat heeft de internationale gymnastiekfederatie FIG zondag gemeld. De Japanse stad vervangt Kopenhagen. De Deense turnbond zag uiteindelijk af van de organisatie omwille van de coronacrisis.

Vlak na het WK artistieke gymnastiek wordt ook de 38e editie van het WK ritmische gymnastiek georganiseerd in Kitakyushu. Nooit eerder werden beide toernooien in hetzelfde jaar in dezelfde stad gehouden.

Normaal vindt het WK turnen nooit in een olympisch jaar plaats, maar dat zal in 2021 anders zijn. Dat heeft alles te maken met het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. Wegens de coronacrisis werden die met een jaar verschoven naar de zomer van volgend jaar (23 juli - 8 augustus 2021).

In 2023 vindt het WK artistieke gymnastiek plaats in Antwerpen.