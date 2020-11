Trump-aanhangers: ‘Dit is nog niet gedaan’

Aanhangers van president Donald Trump zijn zaterdag op straat gekomen en weigeren een Republikeinse nederlaag te accepteren. Ze roepen ‘Dit is nog niet gedaan’ en ‘Stop het stelen’.

Met slogans als ‘Dit is nog niet gedaan!’, ‘Nepnieuws’, ‘Sluit hem op!’ en ‘Stop het stelen’, kwamen Trump-supporters zaterdag op straat tegen de overwinning van de Democraat Joe Biden. Ze echoën Trumps ongefundeerde aantijgingen dat de Democraten de verkiezingen gewonnen hebben door fraude.

Volgens het persbureau Associated Press (AP) vonden er betogingen plaats in onder meer Atlanta (Georgia), Tallahasee (Florida), Austin (Texas), Bismarck (North Dokota), Boise (Idaho) en Phoenix (Arizona). Op sommige protesten waren slechts tientallen aanwezig, terwijl anderen een paar duizend aanhangers aantrokken. Sommige van de betogers droegen openlijk een wapen. Nog volgens AP braken er hier en daar een paar schermutselingen uit tussen aanhangers van Trump en die van Biden, maar verder dan dat kwam het niet. Wel besloot de politie om Trump-aanhangers te scheiden van Biden-aanhangers.

Foto: Getty Images

In Arizona vertelde de voormalige senator Kelli Ward een menigte dat hij het heel verdacht vond dat de staat niet naar Trump is gegaan.

Jordan Kelley, een 29-jarige uit Tennessee reed dan weer meer dan drie uur naar Atlanta om de pro-Trump-rally bij te wonen. ‘Er is sprake van verkiezingsfraude’, zei Kelley tegen AP. Hij beweerde dat de stemmen in Georgia, een staat met een Republikeinse gouverneur, verkeerd werden geteld om Biden zo voorsprong te geven. ‘Ik ben een Amerikaan en ik wil ervoor zorgen dat Amerikanen een stem hebben bij de verkiezingen.’

Op een protest in Pennsylvania zegt Bruce Fields (66) dat ‘als we dit vandaag niet stoppen, het allemaal voorbij is’. ‘Dan kunnen we afscheid nemen van onze vrijheid.’

In tegenstelling tot wat de aanhangers van Trump beweren, is er op dit moment geen bewijs van ernstige stemfraude die geleid heeft tot de overwinning van Biden. Sommige Republikeinen hebben al afstand genomen van die aantijgingen.

‘We hebben meestal geen leider die het presidentschap verliest en vervolgers tegen zijn aanhangers zegt: “Dit is niet waar. Dit is van ons gestolen”’, vertelt Barbara Perry, een experte in het Amerikaans presidentschap en gelinkt aan de universiteit van Virginia.

‘Zittende presidenten zijn kwaad geweest, zo kwaad dat ze niet naar de inhuldiging zijn gegaan. Maar het is nog nooit geweest zoals nu, waar mensen er toe worden gebracht te zeggen dat het frauduleus is.’