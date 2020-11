De advocaat van Donald Trump, Rudy Giuliani , gaf gisteren een persconferentie op een ongewone locatie: de parking van een tuincentrum.

Voor Joe Biden werd uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen, had president Donald Trump op Twitter een ‘belangrijke persconferentie’ aangekondigd van zijn advocaten. Die zou plaatsvinden in het Four Seasons Hotel in Philadelphia, zei hij.

Maar die locatie klopte niet. Het viersterrenhotel in het centrum van de stad verduidelijkte al snel op Twitter dat de persconferentie niet in het hotel, maar wel in het Four Seasons Total Landscaping zou plaatsvinden. ‘Niet verbonden aan het hotel.’

To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020

Het Four Seasons Total Landscaping? Dat bleek een tuinbedrijf te zijn in een voorstad van Philadelphia, gelegen naast een pornozaak met aan de overkant een crematorium. Of de locatie - die troosteloos oogt - een vergissing was, is niet duidelijk. Maar Trumps advocaat Rudy Giuliani gaf niettemin een persconferentie op de parking van een tuincentrum. Voor een garagepoort waar campagnebeelden aan waren opgehangen. Dat is ook Twitter niet ontgaan. De twitteraars gingen ervan uit dat het Trump-team het tuincentrum met het hotel had verward.

I work at Four Seasons Total Landscaping in PA pic.twitter.com/cX6bIMkag8 — Christine Nangle (@nanglish) November 8, 2020

Maar volgens The New York Times was de locatie wel degelijk de bedoeling en had de president het verkeerd verstaan aan de telefoon. In Philadelphia staan de Democraten sterk. Mogelijk wou het Trump-team vermijden dat Biden-aanhangers de persconferentie zouden verstoren. De tweet van Trump met de aankondiging van de locatie werd verwijderd.

Op de persconferentie liet Giuliani weten dat team-Trump maandag naar de rechtbank trekt, omdat ze ervan overtuigd zijn dat er sprake is van verkiezingsfraude. Net voor de persconferentie werd Joe Biden uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. ‘De tv-zenders beslissen niet over de verkiezing, dat doet de rechtbank wel’, reageerde de advocaat.