Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames gedaald

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag, gemeten over een periode van zeven dagen, is voor het eerst sinds begin september gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal patiënten op intensieve zorg blijft stabiel.

De afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 618 mensen met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, een afname van 5 procent tegenover een week eerder. In totaal liggen nu 6.893 mensen met de ziekte in het ziekenhuis, eveneens een daling van 5 procent.

Tussen 29 oktober en 4 november hebben 10.512 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een afname van 35 procent tegenover een week eerder. In totaal telt België nu bijna een half miljoen coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie.

Het aantal personen met het coronavirus op de afdelingen intensieve zorg is met 1.464 patiënten stabiel gebleven.

Covid-19 heeft intussen ook 12.907 dodelijke slachtoffers gemaakt in ons land, een stijging van 199 slachtoffers ten opzichte van cijfers die zaterdag werden gepubliceerd. Gemiddeld stierven de voorbije week 173 mensen per dag als gevolg van een coronavirusinfectie, een stijging van 66 procent ten opzichte van de voorgaande week.