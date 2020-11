Kamala Harris, pionier: ‘Ik sta op de schouders van alle vrouwen die hiervoor gevochten hebben’

‘Aan alle kleine meisjes die nu voor de televisie zitten: droom met ambitie, leid met overtuiging’, zei de nieuwe vicepresident Kamala Harris tijdens haar speech op de overwinningsavond van Joe Biden.

Vlak voor de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden, op het podium kwam, lag Kamala Harris, als eerste vrouwelijke vicepresident en eerste vicepresident met zwarte roots, tijdens haar speech de nadruk op het gevecht naar gelijkheid en verzoening. ‘Vier jaar lang zijn jullie op straat gekomen voor gelijkheid, democratie, tolerantie, het klimaat, enzovoort. Ook voor generositeit, voor gulheid, en ook, jawel, voor de waarheid. Jullie kozen voor Joe Biden. Hij is een heler die de natie zal regeren met vaste hand.’

‘Joe Biden heeft een van de grootste obstakels in de Amerikaanse geschiedenis weggeruimd: hij koos een vrouwelijke vicepresident voor het Witte Huis. Maar terwijl ik de eerste ben, zal ik zeker niet de laatste zijn. Want elk klein meisje dat vandaag kijkt, ziet nu wat mogelijk is. ‘Aan alle kleine meisjes, aan alle kinderen die nu voor de televisie zitten: droom met ambitie, leid met overtuiging. En zie jezelf zoals je bent, geloof in wat jij kunt, ook al deden mensen dat niet voordien. En weet dat wij daar zijn om je bij elke stap van die weg toe te juichen.’

‘Mijn moeder geloofde dat momenten zoals deze mogelijk waren’

Harris bedankte ook met schorre stem en water in de ogen haar moeder, kankeronderzoekster Shyamala Gopalan, die in 2009 overleed aan darmkanker. ‘Op dit moment, hier, wil ik mijn moeder bedanken, die altijd in mijn gedachten is’, zei Harris. ‘Toen mijn moeder naar de Verenigde Staten kwam op haar negentiende, wist ze natuurlijk niet dat dit zou gebeuren. Maar ze geloofde dat momenten zoals deze mogelijk waren. Ze geloofde in vrouwen, alle vrouwen.’

‘Dus ik denk nu aan de generaties van vrouwen zoals zij en ik, zwarte vrouwen, Indiase vrouwen, Aziatische vrouwen, witte vrouwen. Vrouwen die zoveel hebben opgegeven en zo hard hebben gestreden voor stemrecht, voor gelijkheid. En dan vernoem ik hier ook specifiek zwarte vrouwen, die vaak vergeten worden, maar die de ruggengraat van onze maatschappij vormen. Het is op hun schouders, van al die vrouwen, dat ik hier nu sta.’

De weg naar vereniging

Net zoals Joe Biden onderstreepte Harris dat ze de belangen van alle Amerikanen zal verdedigen en vertegenwoordigen, en niet enkel die van de burgers die voor de Democraten hebben gestemd. ‘De Amerikaanse democratie is niet gegarandeerd. Ze is enkel zo sterk als onze wil om ervoor te vechten. Om ze te bewaken. We mogen ze nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Toen de hele wereld toekeek hoe de democratie op het spel stond, hebben jullie getoond dat de democratie kan winnen.’

‘Het maakt niet uit voor wie je gestemd hebt: ik zal, net zoals Joe onder president Barack Obama, voor elke burger werken. Ik zal aan elk gezin, aan elke familie denken. Want nu pas begint het echte werk. Het klimaatakkoord herstarten, de weg naar verzoening voor onze natie, naar de vereniging. Het pad is lang, maar Joe is er klaar voor.’