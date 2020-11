Joe Bidens eerste speech als president: ‘Wij gaan Amerika helen. Ik zie geen rode of blauwe staten, alleen de Verenigde Staten’

Joe Biden, de nieuwe Amerikaanse president, benadrukte in zijn overwinningsspeech dat hij een verzoenende rol op zich wil nemen. In januari wil hij ook meteen een nieuw, nationaal plan uitrollen om de coronacrisis te bedwingen.

‘Folks, de mensen van deze natie hebben gesproken’, begon Biden op het podium in Wilmington, in zijn thuisstaat Delaware. ‘Ze hebben ons een overtuigende overwinning gegeven, een zeer duidelijke overwinning. We hebben gewonnen met een historisch hoog aantal stemmen: 74 miljoen. En wat mij verbaast, is dat we elke staat in ons land, maar ook andere landen, de afgelopen uren hebben zien feestvieren. Ik kijk bescheiden naar al dat vertrouwen dat jullie in mij hebben.’

Biden onderstreepte tijdens zijn overwinningsspeech meermaals dat hij een president is die het land wil ‘verenigen en helen’. ‘Het is tijd om Amerika te helen. Om het te herbouwen, om het weer gerespecteerd te laten worden door de wereld. Wij gaan het land helen. Want hiervoor hebben zoveel mensen gestemd: dit is dé test van dit tijdperk. Ik zal een president zijn die verenigt. Ik zie geen rode of blauwe staten, ik zie alleen de Verenigde Staten. Ik zal met heel mijn hart werken om het vertrouwen van ieder van jullie te winnen. Want dit is, denk ik, waar Amerika voor staat: het gaat om mensen.’

‘Voor iedereen die op Trump heeft gestemd en nu teleurgesteld is: ik begrijp dat. Ikzelf heb ook een paar keer in mijn leven verloren. Maar laten we elkaar nu een kans geven. Laten we de gemoederen bedaren, elkaar weer zien voor wie we zijn, Amerikanen. Laten we onze tegenstanders niet zien als vijanden. Ze zijn niet de vijand: ze zijn Amerikanen.’

‘Laat het demoniseren nu stoppen. Republikeinen en Democraten die niet samenwerken, dat is geen mythische kracht, maar een beslissing. Als we kunnen beslissen om niet samen te werken, kunnen we ook beslissen om wél samen te werken.’

Strijd tegen corona en klimaatopwarming

De nieuwe president somde ook kort enkele krachtlijnen van zijn toekomstig beleid op: gelijkheid, het uitroeien van racisme, jobs ‘met respect een waardigheid’ en een goede gezondheidszorg voor alle Amerikanen, eerlijkheid, fatsoen, de klimaatopwarming onder controle krijgen, en het coronavirus indijken. Over dat laatste liet Biden weten dat het nu de absolute prioriteit is.

‘Ons werk begint met het nieuwe coronavirus onder controle krijgen’, zei hij. ‘We kunnen niets vieren wat ons lief in het leven nu, geen huwelijken, geen verjaardagen, geen jubileums. We kunnen niet vieren tot dit onder controle is. Daarom zal ik maandag een écht wetenschapsteam samenstellen om covid te bestrijden met een plan, dat uitgerold zal worden vanaf januari 2021. En dat plan zal gebaseerd zijn op pure, echte wetenschap, op hoop, op zorg voor iedereen. Ik zal al mijn toewijding gebruiken om dit virus, een van de grootste gevechten van deze tijd, te temmen in ons land.’

‘Jill is mijn hart’

Biden blikte ook even terug op de speech die zijn nieuwe vicepresident, Kamala Harris, gaf vlak voor hij op het podium kwam. ‘Kamala maakt furore als eerste vrouw van immigrantenouders die verkozen wordt voor het Witte Huis. Vertel me dus niet dat het niet mogelijk is in de VS om je dromen te bereiken, die tijden zijn lang voorbij. Amerika gaat nu de weg van gelijkheid en gerechtigheid op. En Kamala, willen of niet: je bent nu officieel een deel van de Biden-familie.’

Ook zijn familie bedankte de president uitvoerig. Vooral over zijn vrouw Jill en zijn overleden zoon Bo, sprak Biden met licht krakende stem. ‘Ik ben Jills echtgenoot. Dat wil ik toch even zeggen. Ik zou hier nooit geraakt zijn zonder haar liefde en onvoorwaardelijke steun, en die van mijn kinderen, kleinkinderen en hun partners. Zij zijn mijn hart, Jill is mijn hart. Jill is een leerkracht. Lesgeven en leerkracht zijn is niet wat zij doet, het is wie ze is. Voor de leerkrachten onder jullie is het dus feest, want er zit er voortaan eentje in het Witte Huis.’

‘Als ik jullie hier allemaal zie voor mij, en aan mijn familie denk, dan denk ik in het bijzonder ook aan Beau, onze overleden zoon. (Bidens zoon overleed in 2015 op 46-jarige leeftijd aan een herstentumor, red.) Er is een katholieke hymne die mij geholpen heeft om te rouwen, en ik hoop dat deze hymne ook alle Amerikanen die iemand verloren hebben aan het coronavirus, kan troosten:

And he will raise you up on eagle’s wings,

bear you on the breath of dawn,

make you to shine like the sun,

and hold you in the palm of his hand.’

Uitsmijter over grootvader

Tot slot herhaalde Biden zijn oproep aan het Amerikaanse volk om vooruit te kijken en verenigd naar de komende vier jaar te kijken. ‘Amerika is een baken van groei. We zullen niet alleen leiden door het voorbeeld te zijn van macht, maar ook door de macht van het voorbeeld te zijn. Ik geloof erin dat iedereen zou moeten kunnen geraken tot waar zijn dromen en vaardigheden hem kunnen brengen. Ik kijk altijd vooruit. Ik zie een Amerika met jobs met respect en waardigheid, een Amerika dat verenigd is, dat niet opgeeft. Er is niets wat we niet kunnen doen, zolang we het samen doen.’

‘Ik moet altijd aan mijn grootvader denken. Toen ik nog een kind was, riep hij me altijd achterna “Keep the faith!” En dan riep mijn grootmoeder: “No, Joe, spread it!”’