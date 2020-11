Slovakije: ‘Dader aanslag Wenen was eerder al geïdentificeerd als koper munitie’

De dader van de terreuraanslag in Wenen is volgens Slovakije al eerder geïdentificeerd als een mogelijke koper van munitie voor een kalasjnikov-geweer dan Oostenrijk had gezegd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Bratislava heeft vrijdag de verklaring van de Oostenrijkse autoriteiten van de hand gewezen, dat de informatie maar traag zou zijn overgemaakt.

De 20-jarige dader had al een veroordeling opgelopen voor terrorisme. Op 21 juli had hij geprobeerd in Slovakije munitie aan te kopen. Drie dagen later is Wenen van die poging uitgebreid op de hoogte gebracht door de Slovaken via Europol, aldus het Slovaakse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het ministerie verklaarde dat na de mislukte aankoop, er foto’s van mensen en van een voertuig met een Oostenrijkse nummerplaat zijn overgemaakt aan Oostenrijk. Volgens Bratislava bevestigde Oostenrijk op 10 september de informatie te hebben ontvangen en liet Wenen Slovakije weten dat de man op de foto was geïdentificeerd. Van de man op de foto is nu geweten dat het de dader van de aanslag in Wenen is, aldus Bratislava.

Oostenrijks politiehoofd Gerhard Pürstl had vrijdag opnieuw verklaard dat pas op 16 oktober verduidelijking uit Slovakije kwam die nodig was voor de identificatie van de man. Volgens Pürstl was na onderzoek een foto ter bevestiging naar Bratislava gestuurd, wat pas in oktober gelukt zou zijn.

De jihadist opende maandag het vuur in Wenen en doodde daarbij vier mensen en verwondde meer dan twintig anderen. De politie schoot de dader dood. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist.