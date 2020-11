Geplaagd Eupen sleept verdiend punt uit de brand tegen Waasland-Beveren

Eupen en Waasland-Beveren hebben zaterdagavond de punten gedeeld. En daar mogen vooral de Waaslanders tevreden mee zijn. De Panda’s domineerden de volledige wedstrijd, maar was niet scherp genoeg in de zone van de waarheid. Frey bracht de bezoekers al snel op voorsprong. De verdiende gelijkmaker van Koch viel pas vijf minuten voor tijd. Beide ploegen schieten weinig op met een puntje.

Eupen wordt tegenwoordig geteisterd door het coronavirus. Trainer San José, zelf net terug uit quarantaine, moest maar liefst zes spelers missen. Zo moesten de Panda’s het tegen Waasland-Beveren stellen zonder zijn eerste twee doelmannen. Zowel Ortwin De Wolf als doublure Theo Defourny testte positief en moesten in quarantaine. Daardoor verscheen derde doelman Abdul Manaf Nurudeen tussen de palen. De onervaren Ghanees maakte zijn debuut in de Belgische competitie.

Bij Waasland-Beveren was de coronagolf intussen gaan liggen. Alleen spits Din Sula zit momenteel nog in quarantaine. Trainer Nicky Hayen voerde drie wissels door in vergelijking met de nederlaag tegen AA Gent. Mandjeck, Efford en Wuytens kwamen in de ploeg. Schryvers, Albanese en Heymans verdwenen naar de bank. Vooral die laatste was opvallend. Want Heymans is met zes doelpunten momenteel de topschutter bij Waasland-Beveren.

Met Eupen kreeg Waasland-Beveren een eerste match van een belangrijk vijfluik voor de kiezen. Maar ondanks de vele afwezigen bij de thuisploeg moesten de manschappen van trainer Hayen het spel ondergaan. De Panda’s hadden in de eerste helft 70 procent balbezit. Maar de thuisploeg kon dat overwicht niet uitbuiten. Integendeel. De bezoekers kwamen na dik tien minuten gevleid op voorsprong. Bertone veroverde het leer op het middenveld na hoog druk zetten. Hij bediende landgenoot Michael Frey in de zestien. De Zwitserse spits miste eerst zijn controle, maar knalde overhoeks binnen. Zijn eerste doelpunt in de Belgische competitie. Eerder liet hij de netten al twee keer trillen in de beker van België.

Eupen liet zich niet van de wijs brengen. De thuisploeg bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker, maar doelman Jackers stond pal op pogingen van Ngoy, Prevljak en Poulain. Al stond ook Waasland-Beveren best goed te verdedigen. Dag en nacht verschil met de match van vorige week tegen Gent.

Hetzelfde spelbeeld na rust. Eupen bleef zoeken naar de gelijkmaker. Toch kreeg Waasland-Beveren de beste kans om de voorsprong te verdubbelen. Sinani dribbelde zich een weg richting doel, maar schoot hoog over. Toch bleef het wachten op de gelijkmaker. De Panda’s kampeerden op de helft van Waasland-Beveren, maar de laatste pass ontbrak. Na een vrije trap was Koch er dichtbij, maar zijn bal ging over. De thuisploeg wrong kans na kans de nek om. Voor Waasland-Beveren was het overleven. Agbadou liet dan toch de netten trillen, nadat Prevljak de paal trof. Maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Aan de overkant schoot Efford in het zijnet na een heerlijke pass van Bertone.

Vijf minuten voor tijd viel dan toch de oververdiende gelijkmaker. Jackers hield zijn ploeg eerst nog overeind. Het bleek slechts uitstel van executie. Want in de rebound trapte Koch de gelijkmaker tegen de touwen. Beide ploegen schieten weinig op met de puntendeling.