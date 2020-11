Beerschot laat leidersplaats liggen na 5-5 in Kortrijk

Kortrijk en Beerschot hebben van hun confrontatie een waar spektakelstuk gemaakt dat door kinderlijk verdedigen van Beerschot in de laatste minuut op 5-5 eindigde. Liefst tien goals (!) kregen we te zien, goed voor een gemiddelde van één goal om de negen minuten. Pijlsnel ging het van kant tot kant. Met twee ploegen die vol voor de zege gingen, was dit reclame voor het Belgisch voetbal.

Dat het een amusante match zou worden, bleek al na 48 seconden. Selemani bracht voor, Van den Bergh werkte slap weg en gaf de Comorees een herkansing. Zijn voorzet-schot belandde bij Jonckheere die vanop een halve meter meteen voor het openingsdoelpunt tekende.

Zes minuten later was het alweer prijs. Dewaele met een prima voorzet, Gueye kopte gevat tot in de voeten van een vrijstaande Selemani. Die knalde de dubbele voorsprong beslist tegen de netten. Beerschot was nog niet goed en wel aan de match begonnen of het keek al tegen een dubbele achterstand aan.

Beerschot veert recht

De uitploeg was uiteraard van slag en slaagde er in de openingsfase amper in een combinatie op de mat te leggen. Op het einde van de eerste helft kreeg Beerschot een vrijschop. Holzhauser vond invaller Bourdin, die in doel kopte. De goal van de hoop.

Rusten dus met 2-1, maar Kortrijk mocht zichzelf nog niet rijk rekenen want meteen in de tweede helft stelde Beerschot gelijk vanop de stip. Derijck week eerst te veel, waarna hij hapte en de penaltyovertreding op Tissoudali beging. Holzhauser zette de elfmeter koeltjes om.

De Oostenrijker bewees nog maar eens zijn waarde, want in de daaropvolgende minuut haalde hij van ver en vanuit een scherpe hoek uit. Zijn schot raakte de paal, Tissoudali was goed gevolgd en verlengde de rebound in doel. 2-3 dus voor Beerschot, die zo dezelfde droomstart beleefde als Kortrijk in de eerste helft.

Nog voor het uur stond het echter alweer gelijk. Bourdin ging te wild in op Gueye en ook nu ging de bal op de stip. Mboyo tekende vanop elf meter voor zijn zevende goal dit seizoen. Nog voor het uur konden we zowaar vijf doelpunten noteren.

Nieuwe ommezwaai

Beerschot zette druk om snel weer op voorsprong te komen, Sanusi haalde uit, maar Jakubech kon in hoekschop verwerken. Een minuut later viel de goal wel aan de overkant. Mboyo zette voor en Gueye kopte zijn eerste van het seizoen tegen de netten. De VAR draaide overuren, tot frustratie van Jonckheere. “Elke goal wordt hier gecheckt door de VAR”, klonk het. Videoref Dierick zag echter niets verkeerd en zo stond de thuisploeg plots weer op voorsprong.

En nog was het niet gedaan. Holzhauser - weer hij - haalde uit vanop vrijschop. Jakubech kon het leer nog tegen de deklat tikken, maar de rebound was voor Bourdin, die in doel besloot. Wederom de gelijkmaker, goed voor het achtste doelpunt. 4-4, bijna raakten we de tel kwijt.

Beide elftallen bleven vol voor de overwinning gaan. Keek je een moment niet naar de match, dreigde je een goal te missen. Zo snel ging het. Beerschot leek finaal het laken naar zich toe te trekken. Halaïmia met de voorzet, Frans met de winning goal. Althans, zo leek het toch.

Want in de 95ste minuut kreeg Kortrijk een vrijschop, waarna Beerschot een masterclass gaf ‘Hoe kinderlijk verdedigen’. De spelers spraken onderling af om naar voren te sprinten in een poging om de voltallige thuisploeg buitenspel te zetten. Alleen had Halaïmia dat niet gehoord. De Algerijn bleef hangen, waardoor Sainsbury een vrije schietkans kreeg. De ervaren Aussie miste niet en zette resoluut de 5-5 op het bord. Een knotsgek einde voor een match die het woord ‘spektakelstuk’ méér dan verdiende.