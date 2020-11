Twee knappe goals van Bongonda bezorgen Genk derbyzege tegen STVV

KRC Genk won een felbevochten, maar faire Limburgse derby met 1-2. Man van de match was Theo Bongonda. Hij bezorgde Racing Genk met twee goals een knappe 12 op 12 en een voorlopige stek in de top drie van het klassement.

Met good-old Jorge Teixeira in plaats van Buatu in de defensie, had enkel Kevin Muscat een kleine verrassing in petto voor het wedstrijdblad. Domenico Olivieri verkoos zoals verwacht de topfitte Ito boven Dessers op een akelig stil Stayen, waar bij de aftrap alleen STVV-mascotte Binkie heel even de trom beroerde.

Genkse droomstart

Met de nieuwe hoofdcoach John van den Brom in de tribune, namen de bezoekers een droomstart. De Truiense defensie liet zich na goed drie minuten heel eenvoudig rollen op een inworp van Maehle. Cacace verloor Bongonda uit het oog, die een slim hieltje van Ito meepikte en van dichtbij Schmidt fusilleerde: 0-1.

Een zware opdoffer voor de Kanaries, die prompt reageerden met een drietal schoten uit de tweede lijn van Asamoah . Vooral zijn laatste poging miste het doel van Vukovic slechts op een haar na.

Suzuki maakt gelijk

De geanimeerde openingsfase kreeg niet meteen een vervolg. Nazon verzuimde om een misverstand tussen Uronen en Lucumi uit te buiten en stuitte op laatste man Cuesta.

Dan leek Maehle meer aan te vangen met balverlies van Garcia. Na een één-tweetje met Onachu kwam de Deen oog in oog met Schmidt, maar hij verkoos een zwakke poging met links boven het balletje breed op Ito.

In plaats van 0-2 stond het voor het half uur nog 1-1. Suzuki trapte de lage hoekschop van Filippov knap binnen. Het slappe Genkse verweer op stilstaande fases werd nog maar eens ijskoud afgestraft. Nu liet Uronen zich te makkelijk ringeloren.

Bongonda met heerlijke lob

Genk verdedigde met z’n tienen op de hoekschop, want Dries Wouters had zich net ongelukkig geblesseerd aan de enkel bij een tackle van Nazon. Zijn vervanger Thorstvedt stond nog maar net op het veld of die mocht zijn vuisten al ballen. Het tweede doelpunt van Theo Bongonda, zijn vijfde in drie wedstrijden, was een juweeltje. Van op meer dan 25 meter profiteerde hij van de stuit van de bal om doelman Schmidt te verslaan met een heerlijke lob: 1-2.

Dat werd ook de ruststand. STVV combineerde iets beter dan de bezoekers maar kon, op een kopbal van Garcia (voorlangs) na, te weinig dreigen. Dat deed Ito wel met een late knal. Zijn landgenoot Schmidt duwde het schot in hoekschop.

Teixeira treft de lat

Ook de eerste goeie kans na rust was voor Genks: Ito mocht na een knappe combinatie op rechts vrij voorzetten, Schmidt kon in extremis nog redding brengen op de kopbal van Onuachu. Maar ook Nazon kreeg een prima mogelijkheid na een blunder van Lucumi. De Haïtiaan kwam echter niet tot een schot na een te brede dribbel.

STVV zette de inhaaljacht in met verzorgd voetbal, de beste kans viel opnieuw op hoekschop. Cacace trapte voorbij de tweede paal van uit een scherpe hoek, Vukovic reageerde attent. De Truienaars maakten aanspraak op de gelijkmaker maar, de verre kopbal van Teixeira plofte bovenop de deklat.

12 op 12

Intussen koos Olivieri met de wissel Onuachu-Kouassi voor een extra breker om de 12 op 12 over de streep te trekken. Het lukte, omdat Vukovic ook raad wist met een scherpe knal van Suzuki en De Ridder nog een tweede gele kaart kreeg.

De Genkse trainer ad interim mag best fier zijn op zijn persoonlijke 6 op 6 tegen KV Mechelen en STVV. Hij bezorgt de nieuwe coach John van den Brom een aangename startpositie. KRC Genk staat voorlopig zelfs in de top drie van het klassement. Terwijl een moedig STVV met lege handen achterbleef en moeilijk weggeraakt uit de onderste gelederen van het klassement.