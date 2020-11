Washington D.C. viert alsof Amerika WK won: ‘Nu moet ik niet meer zo beschaamd zijn’

Veel Amerikanen hadden de voorbije vier nachten nauwelijks geslapen. Maar nu is het lange wachten voorbij. Toen rond de middag, lokale tijd, verschillende nieuwsmedia Joe Biden als ‘president-elect’ aankondigden, barstte de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. onder een stralende novemberzon uit in vreugde. Jong en oud, zwart, wit, latino en Aziatisch trokken de straat op om samen te feesten, en deel te nemen aan een volksfeest dat tot in de vroege uurtjes beloofde te duren. Trump-aanhangers waren niet te zien.