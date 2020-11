Barack Obama: ‘Een historische en beslissende overwinning’

Voormalig president Barack Obama heeft Joe Biden en Kamala Harris uitvoerig gefeliciteerd in een persbericht. Hij kijkt daarin ook vooruit: ‘Als Joe in januari het Witte Huis binnenstapt, zal hij uitdagingen vinden die geen enkele andere president ooit had.’

Joe Biden was jarenlang vicepresident onder Barack Obama. Nu stapt Biden de laatste trede omhoog: hij heeft voldoende kiesmannen veroverd om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Obama, die mee campagne voerde met Biden, zegt daan ook bijzonder trots te zijn op het verkozen team. Hij roemt niet alleen Biden zelf, maar ook Harris om haar ‘baanbrekende’ overwinning. Harris zal de eerste vrouwelijke en zwarte vicepresident van de VS zijn. Obama was zelf de eerste zwarte president.

‘In deze verkiezing, in ongeziene omstandigheden, zijn Amerikanen massaal gaan stemmen’, zegt Obama. ‘Als alle stemmen geteld zijn, zal blijken dat de ‘president-elect’ en de ‘vicepresident-elect’ een historische en beslissende overwinning behaald hebben’.

‘We mogen blij zijn dat Joe alle eigenschappen van een president heeft, en zich al zo gedraagt. Want als hij in januari het Witte Huis binnenstapt, zal hij uitdagingen vinden die geen enkele andere pas verkozen president ooit had: een pandemie, een ongelijke economie en ongelijk juridisch systeem, een democratie en een klimaat in gevaar.’

Obama roept alle Amerikanen op om de hand te reiken naar de ander, ‘om uit de comfortzone te treden, te luisteren naar elkaar’. ‘Het is niet alleen aan Joe en Kamala, maar aan ieder van ons om ons deel te doen.’

Kamala Harris wordt de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS en kon haar geluk niet op toen ze dat had ontdekt. Bekijk het in de video hieronder.