Vlak nadat Amerikaanse media Joe Biden tot president hadden uitgeroepen, zijn zaterdag in verschillende Amerikaanse steden mensen op straat gekomen om de overwinning van de Democratische presidentskandidaat te vieren.

In de straten van New York, dat traditioneel Democratisch stemt, werd het nieuws enthousiast onthaald. Talloze mensen applaudisseerden en er klonk minutenlang gejuich. Veel automobilisten bleven onophoudelijk claxonneren.

Kamala Harris wordt de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS en kon haar geluk niet op toen ze dat had ontdekt. Bekijk het in de video hieronder.