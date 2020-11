Wie is Kamala Harris, het geheime wapen van Biden, die geschiedenis schrijft?

Kamala Harris, een 56-jarige dochter van een Jamaicaanse vader en een Indiase moeder, wordt de eerste vrouwelijke vicepresident van de VS met zwarte roots. De komende jaren wordt ze een belangrijke factor in het Witte Huis, zeker met de leeftijd van president Biden in het achterhoofd. Wie is ze?

Kamala Harris (56), geboren in Oakland (Californië) en gewezen senator voor die staat, groeide samen met zus Maya op in een gezin van academici – haar Jamaicaanse vader was docent economie aan Stanford ...