Trump geeft niet op: ‘Wettige stemmen bepalen verkiezingsuitslag, niet de media’

President Donald Trump erkent de overwinning van zijn tegenstander Joe Biden niet. In een eerste reactie belooft de huidige president gerechtelijke acties. ‘Deze verkiezingen zijn nog lang niet afgelopen.’

‘We weten allemaal waarom Joe Biden zich haast om zich valselijk als de winnaar voor te stellen, en waarom zijn bondgenoten in de media zo hard hun best doen om hem te helpen: ze willen niet dat de waarheid naar buiten komt’, verklaarde huidig president Trump in een eerste reactie.

‘Het is simpel: deze verkiezingen zijn nog lang niet afgelopen’, laat Trump nog weten in zijn mededeling. ‘Biden is in geen enkele staat officieel uitgeroepen als winnaar, laat staan in één van de staten waarover erg veel discussie bestaat en die naar verplichte hertellingen gaan, of in staten waar onze campagne terechte gerechtelijke stappen onderneemt die de uitslag kunnen beïnvloeden. Wettige stemmen bepalen de verkiezingsuitslag, niet de nieuwsmedia.’

De zittende president herhaalt daarbij zijn beschuldigingen over verkiezingsfraude. ‘Maandag begint ons campagneteam te procederen om ervoor te zorgen dat verkiezingswetten worden gerespecteerd en de rechtmatige winnaar kan zetelen’, aldus Trump. Op het moment dat Biden door verschillende media werd uitgeroepen tot winnaar, gaven Trumps advocaten een persconferentie waarin ze die gerechtelijke stappen toelichtten.