Uitslag verkiezingen Amerika | Joe Biden wordt 46ste president van de Verenigde Staten

Joe Biden wordt de 46ste president van de Verenigde Staten. De kandidaat van de Democraten haalde het zaterdag nipt in strijdstaat Pennsylvania en die twintig kiesmannen gaven de doorslag om de grens van 270 te bereiken

Na meer dan drie dagen onzekerheid is de balans toch in het voordeel van de Democratische kandidaat Joe Biden gekanteld. De 77-jarige uit Pennsylvania verslaat Donald Trump. Het is al van Bill Clintons verkiezingszege tegen George Bush sr. in 1992 geleden dat de zetelende president het niet wordt herverkozen.

Lees de meest recente updates over de Amerikaanse verkiezingen in onze liveblog

Maar ook voor zijn running mate, Kamala Harris, is de zege een historisch moment. Zij wordt de eerste vrouwelijke en de eerste zwarte vicepresident van de VS.

Geboortestaat doorslaggevend

Het binnenhalen van strijdstaten Wisconsin en Michigan, de dag na de stembusgang, gaf Biden de polepositie. En uiteindelijk hebben de twintig kiesmannen van zijn geboortestaat Pennsylvania, de strijdstaat die zaterdagnamiddag aan hem werd toegewezen, de doorslag gegeven. Kort daarna haalde hij het ook in Nevada.

Biden heeft nu 279 kiesmannen gewonnen, meer dan de benodigde 270 dus.

Bidens voorsprong kan mogelijk nog groter worden want in vier staten – Alaska, Arizona, Georgia en North Carolina – wordt nog geteld. En in twee van die vier – Arizona en Georgia – ligt Biden voorop.

Het stemmenrecord van Barack Obama had Biden al verbroken. Hij heeft met zijn gigantische score van net geen 75,9 miljoen stemmen ook veruit de leiding in de popular vote, met meer dan 4 miljoen stemmen meer dan tegenstander Trump.

Eenheid herstellen

In een eerste reactie roept Joe Biden al op om de eenheid van het land te herstellen. ‘Ik voel me vereerd voor het vertrouwen dat de Amerikanen vicepresident-elect Harris en mezelf hebben gegeven.’

‘Ondanks ongeziene obstakels hebben een recordaantal Amerikanen gestemd. Zo hebben ze nog maar eens bewezen dat de democratie diep in het hart van de Verenigde Staten zit.’

‘Nu de campagne afgelopen is, is het tijd om de woede en harde retoriek achter ons te laten en samen te komen als natie. Het is tijd voor Amerika om te verenigen. En om te helen.’

Lees ook: Wie is Joe Biden? Een portret

Die eenheid herstellen zal inderdaad een moeilijke taak zijn, want meteen nadat de staat Pennsylvania, en zo ook het presidentschap, aan Biden was toegewezen, belegde Donald Trumps advocaat Rudy Giuliani een persconferentie om verkiezingsfraude in de staat aan te klagen.

Doodvermoeid na Trump

In de Verenigde Staten ligt de emotie dezer dagen gewoon op straat. Veel Amerikanen zeggen na vier jaar Donald Trump dood­vermoeid te zijn en te snakken naar normaliteit. Ze verlangen ook naar het moment dat het beleid of getweet van hun president niet langer elke dag van hun leven bepaalt.

Vier jaar Trump in het Witte Huis heeft de verdeeldheid en polarisering in Amerika scherp vergroot. Daardoor zal Biden ook niet anders kunnen dan een erns­tige poging te ondernemen om Amerikanen met elkaar te verzoenen. Hoe zijn er beleid zou kunnen uitzien, leest u hier.