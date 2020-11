Ceylin Alvarado rondt Nederlandse dominantie af en kroont zich tot Europees kampioene veldrijden

Ceylin del Carmen Alvarado is de nieuwe Europese kampioen veldrijden bij de vrouwen. De Nederlandse topfavoriete snelde na een spannende cross naar de zege in Rosmalen. Onze landgenote Sanne Cant finishte als zevende en eerste Belgische.

De 22-jarige regerende wereldkampioene haalde het in de sprint van haar landgenote Annemarie Worst, die zich in 2018 tot Europees kampioene kroonde op het parcours van Rosmalen. Vorig jaar pakte Alvarado de Europese trui bij de dames beloften in Italië. Lucinda Brand zorgde voor een volledig Nederlands podium.

Sanne Cant was de eerste Belgische op de zevende plaats. De ex-wereldkampioen verloor 1’20”. Alicia Franck werd negende, Ellen Van Loy tiende en Laura Verdonschot veertiende. De Nederlandse titelverdedigster Yara Kastelijn moest tevreden zijn met de achtste stek.

'Een zinderend vrouw-tegen-vrouwgevecht' tijdens de EK veldrijden, met Ceylin del Carmen Alvarado als winnaar.



Uitslag:

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) in 40:45

2. Annemarie Worst (Ned) z.t.

3. Lucinda Brand (Ned) +0:22

4. Denise Betsema (Ned) +0:55

5. Perina Clauzel (Fra) +1:13

“Kansen grijpen”

“Het was geen gemakkelijke wedstrijd”, zei de Nederlandse winnares na afloop. “We zaten met drie, vier Nederlandse vrouwen steeds bij elkaar in de buurt. Uiteindelijk was het heel nipt. Ik was heel blij dat we het EK konden rijden omdat er toch veel wedstrijden van de kalender zijn gehaald. We moeten dus elke kans pakken. Het is een vreemd jaar en ik denk dat er nog wedstrijden afgelast zullen worden. We pakken in ieder geval alles wat we kunnen.”