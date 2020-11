Opnieuw domper voor Eden Hazard: Rode Duivel test positief op coronavirus

Eden Hazard heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft Real Madrid zaterdagmiddag bekendgemaakt op de clubwebsite. Ook middenvelder Casemiro testte positief.

‘Alle andere spelers (waaronder Thibaut Courtois, red.) en de technische staf van het eerste elftal, evenals alle clubmedewerkers die rechtstreeks met hen samenwerken, bleken negatief in dezelfde tests die gisteren werden uitgevoerd’, klinkt het bij De Koninklijke.

Hazard werd vrijdag door bondscoach Roberto Martinez nog opgenomen in de selectie van de Rode Duivels voor de interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken.

‘Eden is heel positief na zijn comeback’, zei de Spanjaard. ‘Hij speelde al twee matchen met Real Madrid. Hij boekt vooruitgang en blijft minuten verzamelen. Hij lijkt erop dat hij zonder pijn speelt en hij maakte en geweldige goal bij zijn return.’

Foto: Photo News

Domper

Hazard maakte eind oktober zijn comeback voor de Spaanse landskampioen nadat hij lange tijd op de sukkel was met verschillende blessures. Hij scoorde op 31 oktober zijn eerste doelpunt van het seizoen in de wedstrijd tegen Huesca en leek zich opnieuw volledig in zijn sas te voelen. Deze positieve coronatest komt daarom op een opnieuw heel ongelegen moment.

De aanvaller gaat nu in quarantaine en mist de competitiematch van zondag in Valencia. Normaal gezien zakt hij evenmin af naar België voor de komende drie interlands van de Rode Duivels, de oefenmatch tegen Zwitserland (woensdag 11 november) en de laatste twee duels in de groepsfase van de Nations League tegen Engeland (zondag 15 november) en Denemarken (woensdag 18 november).