Diego Maradona blijft zeker tot maandag in ziekenhuis: “Hij ervaart periodes van verwarring”

Diego Maradona moet zeker nog tot maandag in het ziekenhuis blijven om te herstellen van de hersenoperatie die hij dinsdag onderging. Dat heeft de arts van de Argentijnse voetballegende laten optekenen.

“We zijn zeker dat Diego hier tot maandag zal blijven”, zei dokter Leopoldo Luque voor het ziekenhuis in Olivos, in het noorden van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Luque verklaarde eerder dat de 60-jarige volksheld “periodes van verwarring” ervaart, wat volgens de arts zou komen door “onthouding”. Maradona heeft een geschiedenis van excessief drugs- en alcoholgebruik.

Maradona werd maandag met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis in La Plata opgenomen. Bij hem werden verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging geconstateerd. Vervolgens werd Maradona overgebracht naar een privéziekenhuis in Olivos. Dinsdag is tijdens een twee uur durende operatie een bloedstolsel in zijn hersenen verwijderd. Luque gaf na de operatie aan dat die succesvol is verlopen en dat Maradona goed op de ingreep reageerde.

