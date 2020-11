Verzoenende Biden spreekt de VS toe: ‘We gaan deze race winnen’

Ondanks eerdere verwachtingen riep de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zich zaterdagavond plaatselijke tijd (zaterdagnacht Belgische tijd) niet uit tot de winnaar van de verkiezingen. Wel gelooft hij dat hij zal winnen met meer dan 300 kiesmannen achter zich.

‘De cijfers zijn duidelijk. We gaan deze race winnen’, begon Biden zijn speech. ‘Kijk naar de nationale cijfers. We gaan winnen met een duidelijke meerderheid achter ons.’ Op dit moment heeft Joe Biden in absolute cijfers 74,795,290 stemmen binnengehaald en huidig president Donald Trump 70,533,180.

‘Vierentwintig uur geleden stonden we nog achter in Georgia, en nu staan we voor. We gaan die staat winnen. Vierentwintig uur gelden stonden we achter in Pennsylvania en we gaan Pennsylvania winnen. En we zijn aan het winnen in Arizona, Nevada. We zijn op weg om meer 300 kiesmannen binnen te halen.’

Dat inhaalmanoeuvre wordt door huidige president Donald Trump neergezet als een bewijs van fraude. Analisten waarschuwden voor de verkiezingen echter al dat dit zou gebeuren en spraken van een ‘blauwe golf’. Er werd voorspeld dat Democratische stemmers dit jaar meer via post zouden stemmen door de coronapandemie. In verschillende staten worden de poststembiljetten pas geteld nadat de stemmen die in het kieshokje werden uitgebracht al geteld waren.

Geduld

In enkele staten worden stemmen nog altijd geteld waardoor de officiële resultaten meer dan drie dagen na de verkiezingen nog steeds op zich laten wachten. Biden, die op het podium bijgestaan werd door running mate Kamala Harris, riep op om rustig en geduldig te blijven. ‘We tellen alle stemmen. Laat het proces zijn werk doen. We bewijzen opnieuw dat democratie werkt en uw stem zal geteld worden,’ zei Biden.

‘Het maakt me niet uit hoe hard geprobeerd wordt om het tellen te stoppen. Ik zal het niet laten gebeuren.’ Trump heeft al verschillende malen opgeroepen om te stoppen met tellen.

‘We zijn Amerikanen’

Hij onderstreepte ook nogmaals dat hij de coronapandemie onder controle wil krijgen. ‘ We kunnen de levens die we verloren niet meer redden, maar we kunnen nog veel levens redden.’

Verder sprak hij verzoenend. ‘We hebben sterke meningen in de Verenigde Staten. We hebben grote onenigheden, en dat is oké. Grote onenigheden zijn onvermijdbaar in een democratie. Het is gezond. Ze zijn een teken van een krachtig debat’, zei hij. ‘Maar we moeten onthouden dat het doel van onze politiek niet oneindige oorlogsvoering is. (...) Het doel is om problemen op te lossen, om rechtvaardigheid te garanderen, om iedereen een eerlijke kans te geven en om het leven van onze mensen te verbeteren.’

‘Misschien zijn we tegenstanders, maar we zijn geen vijanden van elkaar. We zijn Amerikanen’, vervolgde Biden. ‘We moeten de woede en het demoniseren achter ons laten. We moeten samenkomen als een natie en helen. Dat gaat niet gemakkelijk zijn, maar we moeten het proberen. Ik zal als president het hele land vertegenwoordigen.’

De verwachte toespraak van Biden liet enkele uren op zich wachten, maar hij sprak de Amerikanen uiteindelijk ’s avonds laat (lokale tijd) nog toe.

Biden staat in belangrijke staten aan de leiding, maar is door Amerikaanse media nog niet tot winnaar uitgeroepen.