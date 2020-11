Pas afgetreden Kosovaarse president Thaçi opgesloten in cel in Den Haag

De pas afgetreden Kosovaarse president Hashim Thaçi is donderdag overgebracht naar de gevangenis van het Kosovotribunaal in de Nederlandse stad Den Haag. De 52-jarige Thaçi had eerder op de dag ontslag genomen als staatshoofd, omdat hij officieel werd aangeklaagd voor oorlogsmisdaden.

De oud-president wordt onder meer verdacht van het doden van honderden mensen, marteling en andere ‘gruwelijke daden’. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft.

Thaçi was in de Kosovo-oorlog eind jaren negentig aanvoerder van het UÇK, een guerrillabeweging van etnische Albanezen die streed tegen de Servische strijdkrachten.

Ook anderen in cel

Enkele andere Kosovaren zijn ook overgebracht naar de gevangenis. Onder hen Kadri Veseli, de leider van de partij van Thaçi, de Democratische Partij van Kosovo (DPK). Ook de prominente Kosovaarse politicus Jakup Krasniqi zit vast in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdrijven ‘die verband houden met oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid’, maakte het hof bekend.

Het tribunaal is in 2015 in Den Haag opgericht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten, die gepleegd werden tijdens de Kosovo-oorlog in 1998 en 1999. In die oorlog kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven.