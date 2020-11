Beleggers blij met Divided States of America

De belangrijkste beursindex van de VS en de wereld, de S&P 500, noteert zo’n 60% hoger dan bij de verkiezing van Donald Trump in november 2016. Is dat zijn verdienste? De meeste economen zijn het erover eens dat zijn belastingverlaging ertoe heeft bijgedragen. Anderzijds was na de coronacrash in maart bijna de hele klim weg. Om maar te zeggen dat beurzen veel meer zijn dan een thermometer van een president. Dat Trump ondanks de hevige afkeer die hij opwekt toch nog zoveel stemmen haalde, heeft allicht ook te maken met zijn brede belastingverlaging, zelfs al kwam die meer ten goede aan rijke mensen. Trump had wellicht ook gewoon geluk dat net toen hij president werd, de inkomens van de Amerikaanse gezinnen, na een lange periode van stagnatie van 2000 tot 2015, stegen met gemiddeld 2,1% per jaar tussen 2015 en 2018 (bron: Pew Research). Tegelijk zakte de werkloosheid in 2019 tot amper 3,5%, het laagste peil sinds de jaren 60. Dat maakt het waarschijnlijk dat ook de arbeidsinkomsten van de laagste inkomens nog eens toenamen.