Alle ‘Masked singers’ ontmaskerd

Het VTM-programma The masked singer beleefde vanavond zijn ontknoping. Alle maskers zijn nu afgevallen.

Meer dan anderhalf miljoen kijkers volgde de voorbije weken The masked singer op VTM. In de laatste aflevering moesten nog drie kandidaten ontmaskerd worden.

Koningin werd tot de winnaar van het programma uitgeroepen. Zij nam haar masker als laatste af. Het ging om Sandra Kim. Kevin Janssens was de grote verrassing toen hij zijn Wolf-masker afzette. Achter Duiker ging Gio Kemper schuil.

‘Ik was doodnerveus’, zegt Sandra Kim over haar deelname. ‘Het is een grote tv-show en het moest tóp zijn.’

Eerder werden al Bart Tommelein (Monster), Dina Tersago (Libelle), Sam Bettens (Otter), Andy Peelman (Duiveltje), Kathleen Aerts (Zeemeermin), Ruth Beeckmans (Aap), Nora Gharib (Suikerspin) ontmaskerd.