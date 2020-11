Man (18) overleden in verdachte omstandigheden

Het parket van Limburg onderzoekt het verdachte en ongewone overlijden van een 18-jarige man in Hoeselt. Het levenloze lichaam van de jongeman werd vrijdag aangetroffen.

Het draaiboek ongewoon overlijden werd door het parket van Limburg toegepast. Een forensisch team van de Leuvense universiteit kwam vrijdag ter plaatse voor een onderzoek. Er zal nu nog een autopsie volgen. Het huis waar de jongeman dood werd teruggevonden staat bekend als een ontmoetingsplek van jongeren die zich met drugs bezighouden. In de nacht van donderdag op vrijdag was er rond twee uur lawaai te horen, waarna de politie een kijkje ging nemen.

De agenten stonden voor een gesloten deur. Binnen in de woning werden de lichten gedoofd en bleef het stil. De deur werd niet geopend. Rond 9.45 uur kwam dan de melding bij de politie binnen dat er een jongeman overleden was. In het huis verblijven meerdere jongeren tussen 18 en 25 jaar oud.