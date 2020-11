Corona piekte op verkiezingsdag

Dinsdag, op de dag van de Amerikaanse verkiezingen, zijn in de Verenigde Staten meer dan 91.000 corona­besmettingen vastgesteld. Dat is het op een na hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

De piek blijkt woensdag uit data van de Johns Hopkins-universiteit. Het hoogste aantal besmettingen werd vrijdag ­geregistreerd: het waren er 99.000. In de VS zijn in ­totaal al bijna 9,5 miljoen mensen besmet geraakt met het virus, 232.000 personen zijn eraan bezweken.

Tijdens de verkiezingscampagne benadrukte huidig president Donald Trump herhaaldelijk dat de VS snel de crisis zal overwinnen, ook al zijn daar op dit moment geen tekenen van. Zijn ­Democratische uitdager Joe ­Biden beschuldigde Trump ervan de Amerikanen niet voldoende te beschermen tegen ­covid-19.

Alles wijst erop dat Trumps gecontesteerde corona­beleid een belangrijke impact had op het kiesgedrag van Amerikanen en de overwinning van Biden. Wat opvalt, is dat de besmettingen in conservatieve staten als North Dakota en Iowa snel blijven stijgen, terwijl in Democratische staten als New York en Californië het virus beter in bedwang wordt gehouden.