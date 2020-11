Vlaanderen heeft 4 miljoen antigene sneltests gekocht en wil die inzetten in de woonzorgcentra. Donderdag leek het er even op dat de Taskforce Testing daar anders over beslist had.

In de communicatie van het Coronacommissariaat klonk het donderdagavond zo: ‘Het is momenteel enkel aangeraden om antigene sneltests in te zetten in collectiviteiten met een laag risicoprofiel, met andere ...