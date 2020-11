Johnny Depp moet ‘Fantastic Beasts’ verlaten

De Amerikaanse acteur Johnny Depp moet de ‘Fantastic Beasts’-filmreeks verlaten nadat hij zijn ‘smaadproces’ heeft verloren .

De filmstudio Warner Bros. heeft hem gevraagd om de filmreeks te verlaten, zegt Depp op Instagram. ‘Ik respecteer hun verzoek, en ben akkoord gegaan.’

In de films - prequels op de Harry Potter-reeks - speelt hij de slechte tovenaar Grindelwald.

De acteur bevestigt dat hij in beroep gaat tegen ‘de surreële uitspraak van de Britse rechtbank’. Depp had de Britse tabloid The Sun en zijn reporter, Dan Wootton, aangeklaagd voor smaad. Wootton had Depp in april 2018 omschreven als een ‘wife-beater’ – een man die zijn vrouw mishandelt – in een artikel over Depps vechtscheiding met Amber Heard. Depp trok daarop naar de rechtbank. De rechter in Londen oordeelde vorige week dat de inhoud van het artikel in The Sun correct was en dat Depps klacht dus ongegrond is.

Eerder brak er al protest los over de keuze van Depp voor de ‘Fantastic Beasts’-reeks. Depp moest zich toen verantwoorden voor huiselijk geweld in een echtscheidingsprocedure met Amber Heard, die uiteindelijk haar klacht liet vallen nadat ze met Depp tot een vergelijk was gekomen.