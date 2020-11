Wenen schorst chef terreurbestrijding

De chef terreurbestrijding van de Weense politie is geschorst. Dat heeft de politietop in Oostenrijk vandaag bekendgemaakt, vier dagen nadat in Wenen een jihadist het vuur had geopend.

In het onderzoek naar de aanslag zijn enkele pijnlijke vergissingen naar boven gekomen. Zo was de Weense politie ervan op de hoogte dat de dader van de aanslag contact heeft gehad met Duitse extremisten. Ook was de dader al veroordeeld voor terrorisme. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken gaf eerder deze week ook toe dat de politie weken voor de aanval ingelicht was dat de dader in juli, in Slovakije, munitie had proberen te kopen.

De jihadist opende maandag het vuur in Wenen en doodde daarbij vier mensen en verwondde meer dan twintig anderen. De politie schoot de dader dood. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist.

Moskee gesloten

Nog in Wenen zijn een moskee en een gebedshuis gesloten die werden bezocht door de aanslagpleger. Dat maakte minister van Integratie Susanne Raab vandaag bekend. Beide instellingen hadden volgens de Oostenrijkse regering bijgedragen aan de radicalisering van de dader. De beslissing volgde op een crisisbijeenkomst met de voorzitter van de islamitische geloofsgemeenschap.

In de dagen na de terreuraanval in Wenen werden zestien mensen gearresteerd. Vier van hen zijn eerder veroordeeld voor terreurdaden, twee voor geweldsincidenten en twee voor een poging tot eergerelateerde moord.

De aanslagpleger was vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. De man kwam voortijdig op vrije voeten.