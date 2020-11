Het draait in Amerika niet alleen om de presidentsverkiezingen, dinsdag werden ook nieuwe kandidaten verkozen voor de Senaat en het Congres. Cori Bush (44) is de eerste zwarte vrouw die Missouri mag vertegenwoordigen in het Amerikaanse Congres. Ze haalde een kletterende overwinning binnen en versloeg haar Republikeinse tegenkandidaat Anthony Rogers met 75 procent. Na afloop gaf ze een ontroerende overwinningsspeech.