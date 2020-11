Tequila van Tesla meteen uitverkocht

De tequila die Tesla-baas Elon Musk donderdag op de markt heeft gebracht, is al meteen uitverkocht. Dat meldt CNN.

De ‘Tesla Tequila’ was slechts in enkele staten van de VS verkrijgbaar en je kon er als consument slechts twee flessen van kopen, tegen 250 dollar per fles.

De fles waarin de sterkedrank wordt verkocht, heeft de vorm van een bliksemschicht. De tequila zelf wordt gestookt door Nosotros Tequila in Californië.

Behalve elektrische wagens bracht Musk ook al een vlammenwerper, een surfplank en – als sneer naar beleggers die hoopten op een koersval van het Tesla-aandeel – een sportbroek (Tesla short shorts) uit.

Tesla kondigde vorige maand aan vast te houden aan zijn doelstelling om dit jaar een half miljoen auto’s te verkopen.