In Philadelphia in de Amerikaanse staat Pennsylvania is de spanning te snijden. Huidig president Donald Trump staat nog 0,3 procent voor op zijn Democratische tegenstander Joe Biden terwijl de laatste stemmen geteld worden.

Politie onderzoekt tip over mogelijke aanslag in Pennsylvania

In Philadelphia, de grootste stad van Pennsylvania, onderzoekt de politie een tip over een vermeend plan om het gebouw waar ambtenaren de stembiljetten tellen, aan te vallen.

6abc Action News meldt dat de politie een man in hechtenis heeft genomen. ‘Action News heeft vernomen dat de politie een tip kreeg over een groep, mogelijk een familie, die in een Hummer (automerk, red.) uit (de staat) Virginia aankwam om een aanval op het Convention Center uit te voeren’, meldde het netwerk.