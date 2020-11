Wat als het tot gelijkspel komt tussen Biden en Trump met elk 269 kiesmannen?

De winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is diegene die 270 van de 538 te verdelen kiesmannen voor zich weet te winnen. Maar wat als Biden dadelijk Georgia binnenhaalt en Trump alle andere onbesliste staten?

Als Joe Biden dadelijk Georgia binnenhaalt, staat de Democraat namelijk op 269 kiesmannen. Als Donald Trump vervolgens alle overige onbesliste staten nog binnenhaalt, landt ook hij op 269 kiesmannen, oftewel gelijkspel.

Slechts één keer in de geschiedenis gebeurde het al dat de presidentsverkiezingen in de VS op een gelijkspel eindigden. In 1800 was dat toen Thomas Jefferson en Aaron Burr de kandidaten waren, maar dat was met een ander kiessysteem. Er waren toen 36 stemmingen nodig voor de beslissing viel en Jefferson president werd.

Als Trump en Biden nu elk 269 kiesmannen achter zich krijgen en het dus een gelijkspel wordt, is het aan het Huis van Afgevaardigden om de knoop door te hakken. Elke staat krijgt daar één stem, waar de afgevaardigden van die staat het dus over eens moeten raken. Er zijn 50 staten, dus 26 stemmen betekent winst. De Senaat bepaalt in dat geval wie vicepresident wordt. Elke senator mag één stem uitbrengen, dus de winnaar moet 51 van de 100 senatoren achter zich krijgen. Daardoor is het mogelijk dat Donald Trump en Kamala Harris aan elkaar gekoppeld worden, of Joe Biden en Mike Pence.

Indien het in het Huis opnieuw tot een gelijkspel komt, moet opnieuw gestemd worden tot er een meerderheid gevonden wordt. Als het Huis er niet in slaagt om tegen 4 maart een president te verkiezen, wordt de verkozen vicepresident waarnemend president tot er wel een president verkozen kan worden. Als er ook voor de vicepresident nog geen meerderheid is, is het het hoofd van het Huis van Afgevaardigden dat waarnemend president wordt. In dit geval Nancy Pelosi.