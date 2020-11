Stephen Colbert heeft donderdag zijn gevoelens gedeeld na de bizarre speech van Donald Trump in het Witte Huis. ‘We wisten allemaal dat de president dit zou doen, dat hij zou weigeren om waardigheid te tonen in de nederlaag. Maar wat we niet hadden verwacht, was dat het zoveel pijn zou doen’, aldus Colbert in ‘The late show’