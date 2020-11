Spelersvakbond stemt in met seizoensstart van de NBA op 22 december

De National Basketball Players Association (NBPA) heeft zijn goedkeuring gegeven voor 22 december als startdatum van het nieuwe seizoen in de NBA, op voorwaarde dat er nog op enkele andere punten een akkoord wordt gevonden met de NBA. Zo moet er nog over onder meer de financiële modaliteiten onderhandeld worden.

Er worden 72 wedstrijden per team gespeeld in het reguliere seizoen, tien minder dan gebruikelijk. Op die manier kan de kampioen in juni worden gekroond en overlapt de competitie niet met de Olympische Spelen in Tokio, waar Team USA traditioneel de topfavoriet is.

De clubeigenaars en de liga waren er voorstander van om het seizoen nog voor Kerstmis te laten aanvangen, aangezien de tv-inkomsten op de dagen rond kerst hoger zijn. Een deel van de spelers wou pas op 18 januari starten, op Martin Luther King Day. Na het door de coronapandemie verstoorde seizoen, dat pas medio oktober werd afgerond, wilden zij een langere rustperiode.

De Los Angeles Lakers van LeBron James kroonden zich vorige maand tot kampioen. Door de coronacrisis vond de ontknoping van de competitie plaats in een zogenaamde NBA-bubbel op de terreinen van Disney World in Orlando (Florida).

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)