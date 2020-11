Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna test positief op corona in aanloop naar EK piste

De regerend wereldkampioen tijdrijden, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), heeft positief getest op COVID-19. Ganna is naar huis teruggekeerd van een trainingskamp van de nationale pisteploeg in Lombardije en in zelfquarantaine gegaan.

De Italiaanse ploeg is in Lombardije om zich voor te bereiden op de EK baanwielrennen, dat van 11 tot 15 november in het Bulgaarse Plovdiv wordt georganiseerd. Ganna heeft er net een uiterst succesvolle Giro opzitten waarin hij vier ritten (alle drie individuele tijdritten en een solo in een heuvelachtige etappe) won. Ganna pakte ook de wereldtitel en de Italiaanse titel tegen de klok.