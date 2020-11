Mark Allen wipt Ronnie O’Sullivan uit Champion Of Champions snooker

Ronnie O’Sullivan (WS 2) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale in de Champion of Champions snooker (488.000 euro). In het Engelse Milton Keynes verloor hij de groepsfinale met 6-3 van de Noord-Ier Mark Allen (WS 6).

Nadat O’Sullivan in zijn eerste wedstrijd op net geen uur met 4-1 brandhout maakte van zijn landgenoot Michael Holt (WS 28), moest hij het voor een plaats in de halve finale opnemen tegen de Noord-Ier Mark Allen (WS 8). In een hoogstaande wedstrijd waarin beide spelers stevig scoorden, stond het na zes frames 3-3. Zo leek Allen, die in 2015 de finale met 10-5 verloor van de Australiër Neil Robertson, in de zesde frame op 147 maximum af te stevenen. De 34-jarige uit Belfast miste echter de veertiende rode bal. Allen pakte ook de twee volgende frames waarmee hij op een frame van de zege kwam.

In frame negen ontstond er een woordenwisseling. Zo zou Allen zich niet sportief hebben gedragen en onnodige bewegingen hebben gemaakt toen O’Sullivan aan de tafel stond. Na enkele minuten hervatte O’Sullivan, de drievoudige Champion of Champions winnaar, het spel maar hij miste een vrij gemakkelijke pot waarna Allen met een 66 break zijn plaats voor de halve finale veilig stelde.

In de volgende ronde neemt Allen het op tegen de nummer een van de wereld Judd Trump. Mark Selby (WS 4) geeft de regerende kampioen Neil Robertson (WS 3) partij.

- Uitslagen -

Groep 4.

Ronnie 0’Sullivan (Eng/2) - Michael Holt (Eng/28) 4-1

0-107(107), 96(65)-5, 86(86)-14, 71(71)-0, 136(87)-0.

Mark Allen (NIe/8) - Scott Donaldson (Sch/25) 4-3

0-80(65), 99(64)-33, 68(55)-75, 78(54)-14, 15-59, 48-10, 125(125)-0.

Groepsfinale.

Mark Allen (NIe/8) - Ronnie O’Sullivan (Eng/2) 6-3

78(78)-5, 0-79(79), 37-95(91), 102(102)-1, 11-77(51), 104(104)-0, 73-10, 74(74)-0, 72(66)-26.

Samenstelling halve finale Champion of Champions.

Neil Robertson (Aus/3) - Mark Selby (Eng/4)

Judd Trump (Eng/1) - Mark Allen (NIe/8)

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)