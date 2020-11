De zege kan Joe Biden haast niet meer ontglippen, maar Donald Trump reageert op een ongeziene en gevaarlijke manier met een persconferentie die enkele tv-zenders zelfs niet helemaal wilden uitzenden en opruiende e-mails en sms’en.

Joe Biden lijkt de staat Georgia op zak te steken, als eerste Democraat sinds Bill Clinton in 1992. Donald Trumps voorsprong van 300.000 stemmen is door het tellen van de stemmen per post stelselmatig ...