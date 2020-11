Zeker 63 doden door tropische storm Eta in Midden-Amerika

De doortocht van de orkaan Eta, die intussen is afgezwakt tot een tropische storm, heeft in Midden-Amerika aan zeker 63 mensen het leven gekost. Alleen al in Guatemala zijn tientallen mensen gestorven.

In een van de inheemse dorpen in het noorden van Guatemala kwamen vijftig mensen om bij een landverschuiving die door de storm werd veroorzaakt, zo heeft president Alejandro Giammattei donderdag meegedeeld. De president riep ook de noodtoestand uit in negen regio’s in het land.

Daarnaast heeft Eta minstens vijf mensenlevens geëist in Panama, vier in Honduras, twee in Costa Rica en twee in Nicaragua.

De regering in Honduras heeft de bewoners in het noordwesten van het land opgeroepen om het gebied te verlaten. Er wordt gewaarschuwd voor een ‘catastrofale’ overstroming van de rivier Ulua. Het waterpeil is er al hoger dan in 1998, toen de doortocht van orkaan Mitch aan minstens 9.000 mensen in Centraal-Amerika het leven kostte. De veiligheidsdiensten zetten speedboten en helikopters in om mensen te evacueren.