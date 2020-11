AA Gent blijft met nul punten achter na verlies in Belgrado

Net als Standard eerder op de avond heeft ook AA Gent donderdag in zijn derde groepswedstrijd van de Europa League niets kunnen rapen. De Buffalo’s verloren met 2-1 op het veld van Rode Ster Belgrado. Een Europese lente in 2021 lijkt na 0 op 9 een onmogelijk scenario.

Gent had zijn eerste twee duels tegen Slovan Liberec (1-0) en Hoffenheim (1-4) verloren en speelde dus met het mes op de keel. Interimcoach Balette, de vervanger van Wim De Decker (achtergebleven met corona), zette in vergelijking met het competitieduel tegen Waasland-Beveren (1-4 winst) Botaka en Hanche-Olsen in de ploeg voor Niangbo en Godeau. Coosemans verdedigde het doel in afwezigheid van Roef (corona) en Bolat (geschorst).

De Oost-Vlamingen begonnen vrank en vrij tegen de competitieleider uit Servië en na acht minuten mocht Bukari alleen op doel af, maar hij liet de wenkende kans liggen. Aan de overzijde was het even later wel raak. Kanga vloerde Coosemans met een raak schot. Rode Ster controleerde maar na een halfuur kwamen de bezoekers met een gelukje langszij. Een afgeweken schot van aanvoerder Odjidja verdween tegen de netten.

Kort voor de pauze kregen beide teams nog een grote kans, maar Botaka besloot onbesuisd over en Katai knalde tegen de lat.

Na de koffie ging Rode Ster op zoek naar een nieuwe voorsprong en op het uur had de thuisploeg die beet. Katai krulde een vrije trap binnen. Even later ontsnapte Gent aan de 3-1 na een trap van Gobeljic op de paal. De Buffalo’s zetten in het slot nog alles op alles om een punt uit de brand te slepen, maar Kleindienst liet het liggen. Hij miste in de slotseconden een grote kopkans.

In de andere wedstrijd van groep L was Hoffenheim met 5-0 te sterk voor Liberec. De Duitsers leiden met 9 op 9 voor Rode Ster (6 ptn), Liberec (3 ptn) en Gent (0 ptn). Over drie weken (26 november) staan Gent-Rode Ster en Liberec-Hoffenheim op het programma.