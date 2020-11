Onherkenbaar Antwerp gaat in eigen huis de boot in tegen Linz

Antwerp heeft donderdag op de derde speeldag van de groepsfase in de Europa League zijn eerste puntenverlies geleden. Een snedig Linz kwam met 0-1 winnen op de Bosuil. Eggestein zorgde vroeg in de tweede helft voor de enige treffer van de avond. De Oostenrijkers komen zo naast Antwerp en Tottenham, dat eerder op de avond met 1-3 won bij Ludogorets, aan kop in groep J met zes punten.

Linz was duidelijk baas in de openingsfase op de Bosuil. Vooral Balic toonde zich op de linkerflank een gesel voor Seck. Kansjes kwamen er nog via een afstandschot van Wiesinger en een poging van dichtbij van Raguz, die gelukkig voor de Great Old uitgleed. Beide coaches stelden vooraf dat er veel gelijkenissen waren tussen de twee teams, maar daar viel in het begin van de partij niets van te merken. Kansen voor de thuisploeg waren met een vergrootglas niet te vinden.

Linz zette Antwerp hoog op de eigen helft onder druk en dat slaagde er maar zeer moeizaam in zich daar onderuit te voetballen. Op het halfuur kwam er toch iets meer evenwicht in het spel en Verstraete mikte na 33 minuten de eerste kans voor Antwerp over. In het slot van de eerste helft kwam Antwerp toch nog opzetten met een kopballetje van Mbokani (naast). Bij Linz was Raguz inmiddels vervangen. De Oostenrijkse puntaanvaller schreeuwde het uit, nadat hij zijn knie verdraaide.

Antwerp begon met meer initiatief aan de tweede helft, maar dat zorgde ook voor ruimte achterin. Gruber vond tien minuten na rust invaller Eggestein voor doel. Die controleerde met de borst en tikte de bal fraai voorbij Butez, 0-1. Een minuutje later was er ook nog een gevaarlijke kopbal van Holland. Antwerp ontsnapte aan een tweede tegengoal, maar kreeg even voorbij het uur ook hulp van diezelfde Holland. De Australiër pakte uit met een gevaarlijke tackle op Refaelov en mocht met zijn tweede gele kaart gaan douchen.

De thuisploeg kreeg nu steeds meer de bal, maar aan de overkant bleef Linz gevaarlijker. Een schot van Eggestein ging maar een metertje over. Een Antwerps slotoffensief kwam maar niet van de grond. Telkens kwam de laatste pass niet aan. Leko liet Jordan Lukaku nog debuteren, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. In de toegevoegde tijd kwam er toch nog een uitstekende kans uit de lucht vallen. Mbokani wipte de bal alleen voor Schlager over. Het bleef 0-1. Antwerp gaat na twee Europese zeges, 1-2 bij Ludogorets en 1-0 tegen Tottenham, voor het eerst onderuit.

Op 26 november kan de Great Old op de vierde speeldag van de groepsfase revanche nemen in Oostenrijk.