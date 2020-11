UEFA vraagt FIFA om regels over handspel snel te wijzigen

UEFA heeft gevraagd aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino om de spelregels over hands zo snel mogelijk aan te passen, nadat er nogal wat frustratie ontstond over een aantal strafschopincidenten.

In de brief van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wordt gevraagd om de controversiële nieuwe regel, die van kracht is sinds maart 2019, aan te passen. De UEFA wil dat scheidsrechters mogen beoordelen of een speler al dan niet opzettelijk de bal met de hand raakt.

“De poging om heel strikt af te bakenen wat hands is en wat niet, heeft tot heel wat onrechtvaardige beslissingen en frusturaties geleid in de voetbalwereld”, schrijft Ceferin in de brief verzonden op 27 oktober aan Infantino.

De brief werd dus reeds enkele dagen voor het penalty-incident in de Champions League wedstrijd van Chelsea tegen Rennes op woensdag gestuurd.

Chelsea kreeg een penalty nadat een bal zonder opzet op de hand van de Braziliaanse verdediger Dalbert (Rennes) belandde. De speler van Rennes kreeg rood, want enkele minuten eerder had hij ook al een strafschop veroorzaakt. Chelsea won uiteindelijk met 3-0, dankzij onder andere twee strafschoppen omgezet door Timo Werner. Voorzitter van Rennes, Nicolas Holveck spotte vervolgens met scheidsrechter Felix Zwaye door hem “man van de wedstrijd” te kronen.

Er werden ook gelijkaardige incidenten de afgelopen weken in de Jupiler League opgemerkt, die trainers, spelers en commentatoren als “tegen de geest van het spel in” worden geklasseerd. (belga)