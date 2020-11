Verkiezingen Amerika | Wanneer kennen we de winnaar?

Het is een lange eindsprint tussen Joe Biden en Donald Trump in de race naar het presidentschap. Van zes staten weten we nog niet wie ze binnenhaalt.

Om tot Amerikaanse president verkozen te worden, hebben de kandidaten 270 kiesmannen nodig. Op dit moment heeft de Democraat Joe Biden er zeker 253 binnengehaald. De teller voor de Republikein Donald Trump staat op 213 kiesmannen.

Pennsylvania (20 kiesmannen)

Eerst de voor Trump belangrijkste staat: Pennsylvania. Als hij die niet wint, kan hij mathematisch niet aan de nodige 270 kiesmannen raken en verliest hij dus de verkiezingen. De president leidt met 50,2 procent van de stemmen tegenover 48,5 procent voor Biden. In stemmen uitgedrukt gaat het om een voorsprong van 111.000 stembiljetten. Wel kromp zijn voorsprong gestaag in de loop van de dag.

Intussen zijn in Pennsylvania naar schatting 92 procent van de stemmen geteld. Er moeten nog zowat 550.000 stemmen verwerkt worden. Kathy Boockvar, die toeziet op het stemproces, zei aan CNN dat we vandaag ‘beslist nog zouden kunnen’ weten wie de winnaar is.

North Carolina (15 kiesmannen)

Ook hier ligt Trump voor, met 50 procent van de stemmen tegenover 48,6 procent voor Biden. In deze staat zijn 95 procent van de stemmen binnen, maar poststemmen worden nog tot 12 november aanvaard. Het wordt allicht nog een tijdje wachten op de einduitslag.

Georgia (16 kiesmannen)

In Georgia heeft Trump een flinterdunne voorsprong van 13.500 stemmen. Trump heeft 49,5 procent van de stemmen achter zich, Biden 49,2 procent. Er blijven nog zowat 50.000 stemmen te tellen. Toch is er nog een kans dat Biden nog over Trump springt, omdat heel wat van die ongetelde stemmen uit gebieden komen waar de Democraten sterk staan. Het tellen in Georgia gaat intussen gestaag door. Mogelijk wordt er vanavond/vannacht nog een uitslag verwacht.

Nevada (6 kiesmannen)

In Nevada staat Biden licht voor met 49,4 procent van de stemmen tegenover 48,5 procent voor Trump. In totaal is 89 procent van de stemmen nu geteld. Maar het eindresultaat zullen we nog niet meteen weten. Het tellen van de (brief)stemmen in het dichtbevolkte Clark County kan tot 12 november duren, heeft verkiezingsfunctionaris Joe Gloria gezegd. Zijn staf zal vandaag nog 51.000 stemmen tellen, en daarover morgen rapporteren. Ook worden nog tot 10 november stembrieven aanvaard die ten laatste op 3 november, verkiezingsdag, zijn afgestempeld.

Arizona (11 kiesmannen)

Met 86 procent van de stemmen geteld, ligt Joe Biden in Arizona aan de leiding. Hij heeft 50,5 procent van de stemmen, terwijl Trump het voorlopig met 48,1 procent moet stellen. Er moeten nog 450.000 stemmen geteld worden.

Het persagentschap AP wees Arizona gisteren toe aan Joe Biden, maar niet alle media volgen het daarin. Zo wachten CNN en The New York Times voorlopig nog met het uitroepen van een winnaar. Volgens het Biden-team zal het waarschijnlijk tot vrijdag duren eer de situatie in Arizona duidelijk zal zijn.

Alaska (3 kiesmannen)

In de noordelijkste aller VS-staten heeft Trump een stevige voorsprong uitgebouwd. De president heeft 62,9 procent van de stemmen achter zich, Biden verzamelde 33 procent.

In Alaska zijn 56 procent van de stemmen verwerkt. Het blijft nog een hele tijd wachten op de uitslag van de stemmen per post. Die worden pas een week na de verkiezingen geteld.

De cijfers komen van de website van The New York Times.

